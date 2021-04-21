В Воронеже по дороге в школу пропала 11-летняя девочка

Поисковики распространили ориентировку на 11-летнюю Анастасию Алексеевну Шаталову. Девочка пропала утром 21 апреля по дороге в лицей №5 на улице Молодогвардейцев. Родители не могут связаться с Анастасией и обратились к волонтерам для ее поиска.

Приметы девочки: глаза светло-зеленые, волосы светло-русые, стрижка каре с прямой челкой.

В день исчезновения школьница была одета в болоньевую куртку цвета хаки, черные облегающие джинсы, блестящие ботинки со звездами, имела при себе красно-серый рюкзак с изображением тигра.

Если вам что-то известно о месте нахождения девочки, сообщите по телефону 89611829590 или 02.