Воронежец под диктовку мошенников взял кредиты в 8 банках и перевел 3,2 млн аферистам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 20 апреля дистанционные мошенники обманули 16 жителей региона, установив рекорд и по сумме похищенных денег - около 4,5 миллионов рублей.

На бородатую схему «звонок из службы безопасности банка» попался 55-летний житель Железнодорожного района. Мошенник сообщил, пардон за тавтологию, что «мошенники пытаются похитить накопления, а также оформить кредиты и кредитные карты» на имя мужчины и его жены. А обезопасить себя просто: достаточно «нагрузить свой кредитный потенциал», чтобы «хакеры» не имели возможности взять на его имя кредит и перевести средства по указанным реквизитам. А там специально обученные люди будут контролировать счета, и когда мошенники попытаются снять деньги, они их вычислят и задержат.

Мужчина в итоге оформил на себя и супругу в восьми банках потребительские кредиты, каждый размером по 300 тысяч рублей, а один - в один миллион рублей, взяв его под залог квартиры. Он обналичил в банкомате зачисленные на его счета средства, а потом перечислил на различные счета 3,2 млн рублей.

- Аферисты звонили мужчине ежедневно с 13 февраля по 29 марта. Все три недели он ждал, пока мошенники скажут ему пароль от безопасного счета, где хранятся его накопления, но так и не дождался, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Будьте бдительны: когда звонят из банка, сбросьте вызов и самостоятельно перезвоните по бесплатному номеру на оборотной стороне пластиковой карты.