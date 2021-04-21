Воронежцев пригласили убрать Шиловский лес

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Активисты позвали неравнодушных воронежцев на субботник с чаепитием. Убирать планируют Шиловский лес 24 апреля.

- После субботника поиграем в спортивные игры, походим на ходулях, пообщаемся, попьем чая из трав. Дождя можно не бояться, поставим большой шатер, но дождевики захватите. Приходите всей семьей: такое событие - не только возможность сделать окружающий нас мир чище, но стать хорошим примером для ребенка, - считают организаторы.

Сбор 24 апреля в 12.00 на перекрестке улиц Онежской и Ульяновской.