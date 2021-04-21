В Воронежской области обнаружили колбасу с соей и антибиотиками

Сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям выявили в регионе мясную продукцию, не соответствующую требованиям Технических регламентов Таможенного союза. В марте проверили несколько воронежских производителей.

- По результатам исследований, в колбасе «Докторская» производства «Сагуны мясокомбинат обнаружено наличие антибиотиков тетрациклиновой группы. В охлажденных колбасках «Украинские» - сульфаниламиды. В пробе куриного фарша производства «Оригинал» выявлен соевый текстурированный белок, что также является нарушением. На производителей завели административные дела, потребовали изъять потенциально опасную продукцию из оборота, - отметили в региональном управлении Россельхознадзора.