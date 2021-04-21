Воронежскую УК оштрафовали на 125 тысяч за сломанный бойлер в многоэтажке

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Жители пятиэтажного дома №15 по улице Плехановской пожаловались в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области на отсутствие горячей воды. В ходе проверки инспектор обнаружил, что бойлер, подогревающий воду для дома, находится в разукомплектованном состоянии и не пригоден для дальнейшей эксплуатации.

По итогам проверки на директора составили протокол о нарушении и выдали предписание о ремонте бойлера. Позднее УК Ленинского района назначили административный штраф в размере 125 тысяч рублей. Однако повторная проверка показала, что бойлер не отремонтирован.

В УК рассказали, что ремонт бойлера нецелесообразен, у управляющей компании не было средств для покупки нового оборудования. Как только по первой строке с жильцов собрали достаточное количество денег, их направили на покупку бойлера.

Сейчас оборудование в доме снова работает, а жильцы пользуются горячей водой.