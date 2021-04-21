Воронежцам покажут личные вещи Есенина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

29 апреля в музее имени Крамского откроется выставка «Гой ты, Русь, моя родная…», посвященная творчеству Сергея Есенина. Проект посвящен 125-летию народного поэта.

В экспозицию войдут около 100 произведений живописи, графики и скульптуры 36 современных художников из собрания Народного музея Сергея Есенина в Воронеже. Это работы Александра Быстрова, Анатолия Любавина, Олега Савостюка, Владимира Пименова, Александра Лаврова, Михаила Кудреватого, Сергея Гулевского, Евгения Щеглова, Павла Золотова, Александра Золотых, Дмитрия Локтионова, Евгения Кравцова, Евгения Ячного, Евгения Кострюкова, Анатолия Горлищева и других.

- Основную часть экспозиции займут пейзажи. В них одна и та же натура, несущая в себе следы прошлого - дом, сад, берег Оки, часовня в честь Святого Духа, окрестности Константиново. Особое место, хранящее память о поэте, в каждом пейзаже выходит за грань сиюминутного восприятия, вызывая ощущения вечного – есенинского. И даже белая скамейка под цветущим кустом сирени, этот нехитрый, притягательный своей живописностью мотив, у всех художников разный, пронизанный субъективной стихией, - отметили в музее.

Из коллекции Народного музея в экспозицию войдут также первый сборник стихов Есенина «Радуница» 1916 года с автографом поэта литературному критику и поэтессе Зое Бухаровой, прижизненный карандашный портрет поэта авторства художника Бориса Эрдмана 1919 года, рукописный список поэмы Сергея Есенина «Черный человек», сделанный Софьей Толстой.

Государственный музей-заповедник Есенина в селе Константиново предоставит для выставки личные вещи поэта, в числе которых посмертная маска поэта, цилиндр и трость, замшевые перчатки, визитка.

Выставка продлится до 27 мая.