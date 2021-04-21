С начала года от укусов клещей пострадали 12 жителей Воронежской области

Снятого клеща можно отнести на исследование в лабораторию Фото: из архива «КП»

Холодная недружная весна повлияла на статистику по укусам клещей. В этом году к врачам обратились 12 жителей Воронежской области, пострадавших от кровососов. И это в 18,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда была ранняя и теплая весна.

Вместе с тем, врачи отмечают, что уровень обращаемости не превышает среднемноголетних показателей.

Укус клеща опасен заражением такими опасными болезнями, как иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ), туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), лихорадка КУ.

Для профилактики присасывания клещей при посещении леса специалисты рекомендуют использовать плотную одежду светлых тонов, высокие ботинки с заправленными в них брюками и спреи для отпугивания паразитов.

Если же клещ все-таки присосался, то снимите его самостоятельно или обратитесь к врачу. После этого необходимо в течение 14 дней наблюдать за местом укуса и своим самочувствием. При появлении признаков инфекции, незамедлительно обращайтесь в медучреждение.