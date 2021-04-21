Больше 7 тысяч жителей Воронежской области заболели ОРВИ на прошлой неделе

За прошлую неделю к врачам с жалобами на симптомы ОРВИ и гриппа обратились 7348 больных, в том числе детей до 14 лет –3715. По данным регионального управления Роспотребнадзора уровень заболеваемости на сегодня ниже эпидпорога. По результатам лабораторных исследований среди возбудителей ОРВИ вирусов гриппа не обнаружили. Причиной заболеваний являются вирусы негриппозной этиологии.

Эпидемиологи напомнили, что уменьшить риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями помогут простые меры неспецифической профилактики. Это укрепление иммунитета, закаливание, соблюдение режимов труда и отдыха, сна; соблюдение правил личной гигиены.