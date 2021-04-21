В райцентре Воронежской области на улице нашли окровавленного мужчину

Во вторник, 20 апреля, росгвардейцы получили сообщение о том, что на одной из улиц Россоши лежит окровавленный мужчина.

Сотрудники вневедомственной охраны поехали на указанное место. Там они обнаружили мужчину с травмами головы. Росгвардейцы вызвали скорую и передали пострадавшего врачам. Вскоре они задержали по подозрению в преступлении пьяного 30-летнего жителя Россоши. Установили и личность избитого мужчины, ему 34 года.

30-летнего россошанца доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Там решают вопрос о возбуждении уголовного дела.