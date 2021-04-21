У воронежца нашли героина на 1,5 млн рублей

В Воронеже задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

У полицейских появилась информация, что 42-летний мужчина получал крупные партии наркотиков, расфасовывал их на более мелкие для последующего сбыта бесконтактным способом. Сбытчика поймали с поличным на улице Ракитинской. У него обнаружили свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что пакетиках оказалось в общей сложности более 190 граммов героина. В съемной квартире фигуранта полицейские обнаружили в тайнике, расположенном в санузле, еще более 1,5 килограммов героина, а также электронные весы и упаковочный материал. Общая стоимость изъятых из незаконного оборота наркотических средств по ценам черного рынка составляет около 1,5 миллионов рублей.

За незаконный сбыт наркотиков мужчине грозит до 20 лет заключения.