Директора бара в центре Воронежа оштрафовали за нарушение «ковидных» правил

В развлекательных заведениях не всегда заботятся о соблюдении санитарных правил. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ленинском районном суде рассмотрели административное дело в отношении директора бара «Доски», располагающегося в доме № 9 на улице Плехановской. Женщина отвечала за нарушение «ковидных» правил.

Сотрудники Роспотребнадзора нагрянули в заведение с проверкой и обнаружили три серьезных «косяка». Первый – в баре не было устройства для обеззараживания воздуха. Второй – столы стояли вплотную, без соблюдения социальной дистанции минимум в 1,5 метра. И третий – на полу не было разметки, помогающей посетителям соблюдать дистанцию.

Директор показала в суде фото, свидетельствующее о том, что все обнаруженные нарушения устранены. И попросила назначить небольшой штраф, так как заведение и она лично из-за пандемии коронавируса находятся в сложном финансовом положении.

Суд пошел директору навстречу и назначил ей штраф в 25 тысяч рублей, хотя статья предусматривала возможность и санкции в 150 тысяч.