В Воронеже пройдут общественные слушания по лимитам добычи охотничьих ресурсов

В обсуждении могут принять участие все желающие Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области объявил о проведении общественных слушаний для обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов – лося, благородного оленя, косули европейской и барсука в период с 1 августа 2021 по 1 августа 2022 на территории охотничьих угодий.

Обсуждение пройдет в среду, 28 апреля в 11.00 в помещении охотнадзора по адресу: г. Воронеж, ул. Платонова, д. 12, каб. 4. Принять участие в мероприятии могут все желающие и заинтересованные воронежцы.