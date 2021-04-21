По факту массовой аварии с дорожной техникой под Воронежем начали проверку следователи

скриншот видео аварии

Воронежские следователи проводят проверку по факту гибели 46-летнего дорожного рабочего и травмирования 40-летнего водителя спецтехники в массовой аварии в Павловском районе. Напомним, групповое ДТП произошло 16 апреля около 16.20 на 651-м километре автодороги М-4 «ДОН». На участке шли дорожно-строительные работы, когда в спецтехнику въехал большегруз.

31-летный водитель фуры «Мерседес-Бенц Актрос», следовавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, не справился с управлением, протаранил дорожные «КамАЗ» и «Вольво», экскаватор, снес рабочего и свалился в кювет. 46-летний дорожный рабочий погиб на месте. В аварии также пострадали 40-летний водитель поливочной машины и водитель большегруза, устроивший аварию

- Следователи опросят очевидцев и руководство организации, изучат материалы административного производства по факту ДТП, назначат комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для установления точной причины смерти погибшего, а также степени тяжести причиненного вреда здоровью 40-летнего мужчины. В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников организации, на которых возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

К проверке подключились сотрудники Гострудинспекции.

- По предварительной информации, водители получили травмы тяжелой степени, - сообщили в Государственной трудовой инспекции Воронежской области.