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Происшествия21 апреля 2021 11:25

В Воронежской области 18-летнюю автоледи, сбившую насмерть пенсионерку на скутере, отправили в колонию

Там девушка проведет полтора года
Артем ИЛЬИН
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Девушка проведет в колонии полтора года. В течение двух лет она не сможет снова сесть за руль.

Девушка проведет в колонии полтора года. В течение двух лет она не сможет снова сесть за руль.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Грибановском районном суде вынесли приговор 18-летней местной жительнице за смертельное ДТП.

22 сентября 2020 года на улице Ленина поселка Грибановский девушка, рулившая «Маздой 6», сбила ехавший впереди нее скутер, которым управляла 67-летняя женщина. Пенсионерка получила тяжелые травмы и умерла на месте ДТП.

В суде юную автоледи приговорили к 1,5 годам колонии-поселения. И лишили ее водительских прав на два года.

Криминал