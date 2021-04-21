В Воронежской области 18-летнюю автоледи, сбившую насмерть пенсионерку на скутере, отправили в колонию

Девушка проведет в колонии полтора года. В течение двух лет она не сможет снова сесть за руль. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Грибановском районном суде вынесли приговор 18-летней местной жительнице за смертельное ДТП.

22 сентября 2020 года на улице Ленина поселка Грибановский девушка, рулившая «Маздой 6», сбила ехавший впереди нее скутер, которым управляла 67-летняя женщина. Пенсионерка получила тяжелые травмы и умерла на месте ДТП.

В суде юную автоледи приговорили к 1,5 годам колонии-поселения. И лишили ее водительских прав на два года.