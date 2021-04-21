В Воронеже мужчина, жаждавший купить «Хонду», подарил мошеннику 10 тысяч рублей

Суда аферист из Курской области будет дожидаться в следственном изоляторе. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное еще в феврале. Тогда в отдел полиции № 4 обратился 37-летний воронежец, который сообщил, что стал жертвой афериста.

Мужчина рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже «Хонды». Позвонил по указанному телефону, поговорил с «продавцом». Перевел задаток в 10 тысяч рублей. После этого «продавец» перестал отвечать на звонки.

Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в преступлении 33-летнего жителя Курской области. В отделе полиции он признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Суда аферист будет дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.