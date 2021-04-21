В Воронеже на 95-м году умер профессор технического университета

В Воронеже на 95-м году жизни скончался известный экономист, профессор Оскар Туровец. Доктор экономических наук, он более 50 лет возглавлял кафедру экономики и управления на предприятии машиностроения в воронежском политехе.

Оскар Григорьевич начинал свой рабочий путь на Воронежском электромеханическом заводе. Окончил историко-филологический факультет ВГУ. С 1961 года стал учить студентов Воронежского политехнического института (сейчас ВГТУ).

Соболезнования близким профессора выразил губернатор Александр Гусев.

- Оскар Григорьевич был талантливым ученым, уникальным педагогом, очень мудрым и уважаемым человеком. Он преданно и беззаветно служил главному делу своей жизни - воспитанию тех, кто двигает вперед производство и экономику. Научные труды Оскара Григорьевича влияли на формирование эффективных программ развития Воронежской области. Вместе с родными и всеми, кто имел счастье знать Оскара Григорьевича, искренне разделяю горечь тяжелой утраты, - отметил глава региона.