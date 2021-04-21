В Воронеже предприятие оштрафовали за несчастный случай с работником

Родственники 25-летнего воронежца обратились в Гострудинспекцию: молодой человек получил травму на работе, а организация скрывает факт. Инспекторы по труду провели проверку предприятия.

- Факты, изложенные в обращении, подтвердились. Инспектор труда провел дополнительное расследование. Выяснилось, что 29 декабря 2020 года 25-летний грузчик получил травму при выполнении работ по монтажу на трактор отвала для очистки снега. Медики квалифицировали ее как легкий вред здоровью. Основной причиной несчастного случая стал допуск сотрудника к работе без проведения обучения и проверки знаний по охране труда, - отметили в Государственной инспекцией труда. - Виновных в нарушении трудового законодательства оштрафовали на 190 тысяч рублей.