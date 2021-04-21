Под Воронежем водитель «Фольксвагена» врезался в грузовик: погиб его пассажир

"Фольксваген" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 20 апреля, в 16.15 на 535 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе случилась авария, в которой погиб мужчина.

47-летний житель города Елец Липецкой области, руливший «Фольксвагеном Транспортер», потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом «Кроне». Шофер фуры, 47-летний житель Краснодарского края, в ДТП не пострадал. А вот пассажир «Фольксвагена», 49-летний житель Липецкой области, погиб на месте. Сам водитель немецкой иномарки попал в больницу с тяжелыми травмами.

"Сканию" после ДТП занесло в посадки. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

То, что осталось от "Фольксвагена", некоторое время пугало проезжавших водителей. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 20 апреля в Воронежской области случилось 129 ДТП, из них 103 – в Воронеже, 21 – в районах, 5 – на федеральных трассах. В пяти авариях один человек погиб, пять получили травмы. Инспекторы задержали восемь пьяных водителей. Еще двоих остановили за то, что они ехали на красный свет, - сообщили в региональном ГУ МВД.