Воронежцев приглашают на выставку, посвященную 10-летию художественных пленэров

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 22 апреля в выставочном зале на ул. Кирова 8 откроется юбилейная экспозиция, посвященная 10-летию академических пленэров в Воронежской области.

Первый академический Третьяковский пленэр прошел в 2011 году в Борисоглебском районе, коллекцию созданных на пленэре картин передали в дар музею села Третьяки. С тех пор пленэры, проведенные Воронежским художественным училищем совместно с Российской академией художеств, превратились в заметные культурные события в регионе. Произведения участников пленэров разных лет украсили стены домов пожилых людей, домов-интернатов и различных городских объектов, картины пленэра «Читая Бунина» вошли в коллекции Воронежского литературного музея имени Никитина, коллекция работ участников пленэра «Рамонь. Ольденбургские» в 2018-м передана замку Ольденбургских.

Выставка продлится до 14 мая, вход свободный.