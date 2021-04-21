«Воронежские девчата» отметят 55-летие концертом

"Воронежские девчата" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На конце неделе филармония порадует воронежцев разножанровыми программами.

22 апреля пройдет премьера музыкального ревю «В джазе только девушки». В концерте участвуют Мавлюда Гулямова, Татьяна Спасибухова, Елена Старкова, Наталья Пастухова, Яна Сафронова, Карина Броян, Галина Леонова и Биг-бенда Воронежской филармонии. Команда музыкантов, певцов и артистов разговорного жанра во главе с режиссером-постановщиком Викторией Черниковой обещает сюрпризы, перевоплощения и много прекрасной музыки. Начало в 19.00.

23 и 24 апреля Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Вербицкого исполнит шедевры русской и зарубежной классики. В программе - «Картинки с выставки» Мусоргского в оркестровке Мориса Равеля, полька Штрауса «Гром и молнии», полонез из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, а также сцена письма Татьяны и ария Ленского. В образах героев оперы «Евгений Онегин» выступят солистка Воронежского театра оперы и балета Дарья Филиппова и солист Мариинского театра Артем Мелихов. Начало 23 апреля в 19.00, 24 апреля в 18.00.

25 апреля прославленные «Воронежские девчата» приглашают отметить 55-летие коллектива. Ансамбль не зря называют культурным брендом региона: многие годы он выполняет роль посла мира, представляя Воронежскую область на международных форумах. За свою богатую гастрольную практику артисты ансамбля дали более 30 тысяч концертов, им аплодировали слушатели Швеции, Японии, Франции, Великобритании, Мексики, Италии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Китая, Индии, Эфиопии, Словении и других стран. Начало в 15.00.