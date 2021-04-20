В Воронеже пройдет первый фестиваль граффити «Краски улиц»

Участники от 14 лет могут подать заявку и конкурсные материалы на почту: vesna-studencheskaya@mail.ru
Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
В Воронеже открыли регистрацию на первый фестиваль граффити «Краски улиц». С помощью одной из самых актуальных форм художественного самовыражения участники смогут выполнить работу в 6 номинациях. Изучить положение о проведении фестиваля можно в официальной группе «Дома молодежи».
Номинации заявленные на фестивале:
- «Воронеж в годы правления Петра I»;
- «Воронеж в годы Великой Отечественной войны»;
- «Герои Советского Союза и России, рожденные в городе Воронеже»;
- «Вклад жителей Воронежа в развитие науки, культуры, искусства и спорта»;
- «Достопримечательности города Воронежа»;
- «Спортивные достижения воронежцев».
Участники от 14 лет могут подать заявку и конкурсные материалы на почту: vesna-studencheskaya@mail.ru.
Ранее мы рассказывали, как на стене Воронежской областной детской больницы № 1, которая расположена на улице Ломоносова, появилось граффити с изображением врача в защитном комбинезоне, держащего в руках младенца.