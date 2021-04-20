В Воронеже пройдет первый фестиваль граффити «Краски улиц»

Участники от 14 лет могут подать заявку и конкурсные материалы на почту: vesna-studencheskaya@mail.ru Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже открыли регистрацию на первый фестиваль граффити «Краски улиц». С помощью одной из самых актуальных форм художественного самовыражения участники смогут выполнить работу в 6 номинациях. Изучить положение о проведении фестиваля можно в официальной группе «Дома молодежи».

Номинации заявленные на фестивале:

- «Воронеж в годы правления Петра I»;

- «Воронеж в годы Великой Отечественной войны»;

- «Герои Советского Союза и России, рожденные в городе Воронеже»;

- «Вклад жителей Воронежа в развитие науки, культуры, искусства и спорта»;

- «Достопримечательности города Воронежа»;

- «Спортивные достижения воронежцев».

Участники от 14 лет могут подать заявку и конкурсные материалы на почту: vesna-studencheskaya@mail.ru.

Ранее мы рассказывали, как на стене Воронежской областной детской больницы № 1, которая расположена на улице Ломоносова, появилось граффити с изображением врача в защитном комбинезоне, держащего в руках младенца.