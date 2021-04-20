С начала года около 7 тысяч воронежцев стали донорами крови

Узнать о потребности по группам крови можно по телефону регистратуры Воронежской областной станции переливания крови 237-29-44 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В первом квартале 2021 года 6 960 доноров сдали кровь или ее компоненты 9 880 раз. Отметим, что с 2007 года в России 20 апреля отмечается Национальный день донора крови. Впервые в отечественной практике успешное переливание крови произошло 20 апреля 1832 года. Петербургский акушер Андрей Вольф перелил кровь роженице ее мужа и спас ей жизнь.

- В нашем регионе структура службы крови позволяет стабильно снабжать медорганизации компонентами крови для лечения пациентов. Отрадно, что в последние годы донорами крови стали сотрудники более 30 предприятий и 5 общественных организаций, - прокомментировал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В региональном департаменте здравоохранения отмечают, что донорская кровь необходима людям с онкогематологическими заболеваниями, женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в ДТП, больным в кардиологии и хирургии.

Узнать о потребности по группам крови можно по телефону регистратуры Воронежской областной станции переливания крови 237-29-44 или по актуальному донорскому светофору в социальных сетях: ВКонтакте или Одноклассники.