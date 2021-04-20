В Воронеже за несколько дней в водохранилище утонули двое мужчин

О точной причине смертей можно будет говорить только после судебно-медицинских экспертиз Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В конце прошлой недели спасатели дважды вынимали тела мужчин из акватории воронежского водохранилища. Происшествия случились с разницей в несколько дней. Как сообщили в СУ СКР по Воронежской области, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Но уже известно, что 15 апреля утонул 42-летний мужчина - тело воронежца достали из воды около 16:00. При осмотре тела каких-либо внешних повреждений не было. Вероятно, горожанину просто не хватило сил, и он утонул. Однако о точной причине смерти можно будет говорить только после судебно-медицинской экспертизы.

Второй случай практически аналогичен: 64-летний воронежец забрался в водохранилище около водолазной станции в Железнодорожном районе города, это место находится по соседству с домами по улице Набережная. Однако выбраться из воды мужчина уже не смог. Его тело обнаружили в прошедшее воскресенье около 18:30.