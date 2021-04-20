С начала 2021 года более 23 тысячам воронежцев запретили выезд за границу из-за долгов

Отметим, что выбраться за границу не может человек с долгом больше 10 тысяч рублей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С начала 2021 года 23 118 воронежцам запретили выезд за пределы России. Их общая задолженность составляет около 4,5 млрд рублей. Об это сообщил начальник отдела организации исполнительного производства Управления ФССП по Воронежской области Владимир Шабунин.

- Всего сегодня почти 36 тысяч должников имеют действующие ограничения в праве на выезд, то есть не смогут покинуть пределы страны до полного погашения долга. Из них около 3,5 тысячи - это неплательщики алиментов, задолжавшие в сумме 515 млн рублей, - отметил Владимир Шабунин.

Также среди «невыездных» много тех, кто обязан возместить вред здоровью, имущественный ущерб или моральный вред, а также исполнить требования неимущественного характера.

Отметим, что выбраться за границу не может человек с долгом больше 10 тысяч рублей, если он полностью не рассчитается в течение двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований.

Избежать неприятных сюрпризов на границе поможет общедоступный сервис Банк данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП России по Воронежской области. Там можно получить всю ключевую информацию, в том числе о сумме задолженности. Кроме того, на Едином портале госуслуг функционируют цифровые сервисы ФССП России.