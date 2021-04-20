В Воронежской области опьяневший селянин зарезал ругавшуюся на него соседку

16 апреля полицейские задержали 48-летнего жителя села Липовка Бобровского района Воронежской области. В тот день он выпивал с 43-летеней соседкой у нее дома. Но ссора вывела мужчину из себя и он ударил подругу ножом в грудь. Женщина скончалась на месте происшествия.

- Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало ранение сердца. О случившемся мужчина сразу сообщил соседям, которые вызвали медиков, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

На допросе селянин сознался во всем. Сейчас он находится под стражей. По части 1 статьи 105 УК РФ ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

- Проведен осмотр места происшествия, по изъятым объектам и предметам, в том числе орудию преступления, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказал руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР Александр Ушаков.