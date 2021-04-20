В Воронеже пропал мужчина средних лет

Виктора Буданова ищут уже почти неделю. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках двух мужчин.

36-летний Виктор Буданов ушел из дома 14 апреля и до сих пор не вернулся. На звонки он тоже не отвечает.

Приметы Виктора Буданова: рост 170 сантиметров, темно-русые волосы, серые глаза. В день, когда исчез, был одет в коричневую куртку и в черные спортивные штаны.

16 апреля схожее ЧП случилось в селе Репьевка Репьевского района. Там 16 апреля из дома ушел 89-летний Петр Гадецкий. С собой он взял зеленый велосипед. С тех пор никто из родственников и знакомых о пенсионере ничего не знает.

Приметы Петра Гадецкого: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. Был одет в черную куртку, серо-белую рубашку в клетку, зеленые камуфляжные штаны, серую фуражку, обут в зеленые дутые сапоги.

Петр Гадецкий пропал четыре дня назад. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Виктор Буданов и Петр Гадецкий, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.