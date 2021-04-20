Нововоронежец нарвался на мошенников по объявлению в Instagram

35-летний житель Нововоронежа в социальной сети Instagram нашел объявление о продаже декоративных деревьев Туя для посадки на дачном участке. Мужчина связался с продавцом, и ему вскоре выслали договор и данные банковской карты, на которую нужно было перевести деньги.

Стоимость покупки составила 25 250 рублей. Продавец указал, что сам доставит растения, но в итоге никто ничего так и не привез.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Организован полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к их совершению, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.