Жуткое столкновение фуры с двумя грузовиками и экскаватором на воронежской трассе попало на видео

Скриншот видео

В соцсетях очевидцы опубликовали видео жуткого ДТП, которое произошло в Павловском районе 16 апреля. На кадрах видно, как на участке, где идут дорожные работы, фура на скорости буквально сносит сначала один за другим грузовики, а затем врезается в экскаватор. Видеозапись появилась в сообществе «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте» 20 апреля.

Напомним, авария случилась вечером в пятницу, примерно в 16:20 в Павловском районе. 31-летный водитель «Мерседес-Бенц Актрос», житель Ставропольского края, протаранил три автомобиля, сбил насмерть пешехода и свалился в кювет.

– В результате ДТП в медучреждение был доставлен водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Актрос» и водитель «КамАЗа», 41-летний житель Брянской области. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.