В Воронеже отремонтируют Дворец Бракосочетания почти за 19 млн рублей

Фото – Управление ЗАГС Воронежской области, ВКонтакте.

Власти Воронежской области начали поиск подрядчика на капремонт Дворца Бракосочетания (пл. Ленина, д. 11). Начальная стоимость работ оценивается в 18,8 млн рублей, следует из документации на сайте госзакупки.

Профинансируют работы из бюджета Воронежской области. Аукцион состоится 29 апреля.

Напомним, ранее Управление ЗАГС региона информировало, что с 7 июня по 30 сентября во Дворце Бракосочетания будет идти ремонт кровли и фасада. Здание затянут специальным полотном, а по периметру установят строительные леса. Так что молодоженам предстоит продумать как они проведут фотосессию.

С другой стороны, есть возможность сэкономить на торжественной регистрации 10%.