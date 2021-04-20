Спасатели предупреждают воронежцев о шквалистом ветре

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия - 8(473)277-99-00 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

20 апреля с 18:00 до 21 апреля 18:00 местами по Воронежу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Соответствующий доклад о неблагоприятных погодных условиях поступил от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России в очередной раз напоминает, что при сильном ветре ни в коем случае не стоит парковать транспорт под деревьями, рекламными и ветхими конструкциями и без крайней необходимости выходить на улицу.

- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия - 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - сообщают спасатели.

Напомним, что из-за похолодания воронежцам перенесут сроки отключения горячей воды.