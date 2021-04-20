В Воронеже на видео попал момент ДТП, в котором пострадал депутат городской Думы

Через несколько секунд "Тойота" опрокинется на крышу. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео, на которое попал момент аварии, случившейся в понедельник, 19 апреля, около часа дня. В этом ДТП получил серьезные травмы 53-летний депутат Воронежской городской Думы Олег Черкасов.

На записи видно, что «Тойота» депутата едет по главной дороге по 45 Стрелковой Дивизии. В то время, как японская иномарка двигалась по перекрестку, со стороны боковой улицы выскочила «Киа» с логотипом одной из городских служб такси. Она протаранила бок «Тойоты». Японская иномарка опрокинулась на крышу.

22-летний водитель «Киа» в ДТП не пострадал. А вот Олег Черкасов получил травмы рук, ног, груди, перелом и разрыв связок. Тем не менее, по данным городского ГИБДД, полученным из медучреждения, после оказания помощи он уехал домой.

Олег Черкасов. Фото: с сайта voronezh.er.ru

Справка «КП»

Олег Черкасов – доктор технических наук, профессор кафедры «Организации перевозок и безопасности дорожного движения», член Диссертационного совета Воронежской государственной лесотехнической академии. Женат. Взрослая дочь.

В 2020 году избран депутатом Воронежской городской Думы пятого созыва. Включен в состав совета по противодействию коррупции и комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.