Воронежцы на 9 мая увидят салют за 1,5 млн рублей

Салют снова запустят с Дамбы Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские власти нашли подрядчика для запуска праздничного фейерверка в День Победы-2021. 10-минутный салют планируют произвести как обычно с дамбы Чернавского моста. Победителем аукциона стала московская компания «Пиро-Юнион». Следует из документов, опубликованных на сайте госзакупки.

Держатель контракта должен произвести 1,3 тысяч залпов. Начнется действо по традиции в 22.00. Снаряды взорвутся на высоте от 170 до 500 метров. Воронежцы увидят в небе разноцветные и меняющие цвет хризантемы, пионы, ивы, пальмы и короны.

Напомним, фейерверк в День Победы (а также 23 февраля) положен Воронежу по статусу города воинской славы. В 2020-м из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, салют провели без зрителей на полигоне «Погоново».