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Общество20 апреля 2021 13:29

Воронежцы на 9 мая увидят салют за 1,5 млн рублей

Воронежцы увидят в небе хризантемы, пионы, ивы
Ирина ШАБАНОВА
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Салют снова запустят с Дамбы

Салют снова запустят с Дамбы

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские власти нашли подрядчика для запуска праздничного фейерверка в День Победы-2021. 10-минутный салют планируют произвести как обычно с дамбы Чернавского моста. Победителем аукциона стала московская компания «Пиро-Юнион». Следует из документов, опубликованных на сайте госзакупки.

Держатель контракта должен произвести 1,3 тысяч залпов. Начнется действо по традиции в 22.00. Снаряды взорвутся на высоте от 170 до 500 метров. Воронежцы увидят в небе разноцветные и меняющие цвет хризантемы, пионы, ивы, пальмы и короны.

Напомним, фейерверк в День Победы (а также 23 февраля) положен Воронежу по статусу города воинской славы. В 2020-м из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, салют провели без зрителей на полигоне «Погоново».