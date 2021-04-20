В сгоревшей в Воронеже пятиэтажке восстановили подачу воды и электричества

Крыша у дома теперь новая Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

К концу рабочей недели в пострадавшем от пожара доме № 27 по улице Еремеева должны восстановить газоснабжение. А вот системы отопления, водоснабжения и водоотведения работают уже сейчас. Также в здании полностью подключено электричество, правда, в квартирах его будут включать по мере просыхания помещений.

По данным управляющей организации «Мастер», которая отвечает за дом, пока электричество пущено в 30 квартир, собственники которых вернулись в место своего постоянного проживания.

Работы продолжаются Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Работы по приведению в работоспособное состояние боровов оголовков дымоходов и вентиляционных каналов дома №27 по улице Еремеева завершены. Началась прочистка системы вентиляции, - сообщили 20 апреля в пресс-службе мэрии.

Напомним в здании, где в 80 квартирах официально зарегистрированы 172 человека, в результате возгорания вечером 9 апреля полностью рухнула крыша и на 90% было выведено из строя отопление.

При этом часть квартир во время пожара остались практически не повреждены. По предварительным данным, крыша могла вспыхнуть из-за короткого замыкания электропроводки. Хотя в региональном Фонде капремонта уверяют, что систему электроснабжения чинили относительно недавно. И с тех пор жалоб на нее от жильцов дома вроде бы не поступало.