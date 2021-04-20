Воронежец попал на мошенника при покупке компьютера через соцсети

Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве лже-продавца компьютеров, орудовавшего в соцсетях. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 20 апреля.

Ранее к правоохранителям обратился 33-летний житель областного центра. Он сообщил, что в одной из социальных сетей нашел объявление о продаже компьютера. Он связался с владельцем, тот согласился продать технику за 7 тысяч рублей. Компьютер обещал выслать по почте. Мужчина деньги перевел, а покупки так и не дождался.

Накануне сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался ранее несудимый 25-летний житель города Шахты Ростовской области. Он уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.