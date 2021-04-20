В Воронеже в 20 многоэтажках на трех улицах из-за ремонта отключат воду

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Завтра, 21 апреля, в 20 многоэтажках в Коминтерновском районе отключат водоснабжение. Неудобства связаны с проведением работ по замене запорной арматуры диаметром 200 мм. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» 20 апреля.

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, ранее жители домов жаловались на отсутствие воды на верхних этажах. После обследования специалисты выяснили причину – неисправность задвижки на трубопроводе в районе дома № 127 по улице Новгородской.

Воду отключат с 10.30 до 17.00 в домах:

– №№121, 128, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172 по улице Беговая;

– №№ 125, 127, 131, 133, 135, 137 по улице Новгородская;

– №№ 121,125 по улице Хользунова.

В зоне отключения также окажутся социальные объекты: детский сад № 151 (ул. Новгородская, 123), детский сад № 1 (ул. Беговая, 164) и школа №1 (ул. Беговая, 176).

– Мы приносим извинения и будем стараться восстановить водоснабжение раньше заявленного срока, – пояснил начальник участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Дмитрий Харин.