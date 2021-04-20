В Воронежской области от коронавируса скончались еще 15 человек

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронежской области за последние сутки от коронавируса и его осложнений умерли еще 15 пациентов. Об этом сообщил региональный оперштаб во вторник, 20 апреля.

Общее число жертв ковида с начала пандемии достигло 3 131.

Продолжает снижаться количество заболевших. Положительные результаты на COVID-19 за сутки получили 173 человека. Всего больше чем за год количество заболевших в регионе составило 78 920 человек.

Число выздоровевших составило 216 пациентов. Всего было за год выписано из стационаров и с амбулаторного лечения с отрицательным диагнозом 73 980 человек.

В Воронежской области продолжает действовать масочный режим.