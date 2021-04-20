Банк Уралсиб предлагает новый пакет услуг «1%» для малого бизнеса

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Условия пакета позволяют клиентам легко рассчитать стоимость своего обслуживания в банке, а при отсутствии оборотов по счету – минимизировать расходы.

При обороте до 1 млн рублей стоимость обслуживания счета составит 1% от общей суммы поступлений. При зачислении на счет клиента безналичных денежных средств до 1 млн рублей в месяц – 1 % от суммы операций. Комиссия за внесение наличных в кассу или на бизнес-карту – 1%.

Комиссия составляет 0% за переводы в мобильном и Интернет банке бизнес-клиентам любых банков, платежи в бюджет, переводы на счета физических лиц до 500 тыс. рублей включительно, снятие наличных с бизнес-карты до 1 млн рублей в месяц включительно, а также за зачисление средств, поступивших по операциям оплаты товаров и услуг с использованием торгового эквайринга банка.

Для новых клиентов банка действует специальное предложение – бизнес-карта с кешбэком до 7%.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Входит в Топ-10 банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса. Здесь создана экосистема, в которой предприниматели в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16. На правах рекламы.