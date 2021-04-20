В лобовом ДТП на трассе в Воронежской области пострадали три человека

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

На 282 километре трассы «Белгород – Павловск» в Подгоренском районе в 07:20 19 апреля столкнулись две отечественные легковушки. «Лада Ларгус» выехала на «встречку» и врезалась в «Ладу Калину». Трое пассажиров авто скорая увезла в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 20 апреля.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП. По предварительным данным, виновником аварии стал 58-летний житель Подгоренского района, который управлял автомобилем «Лада Ларгус». Он выехал на встречную и допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина», за рулем которого находился 43-летний житель Россоши.

В результате ДТП травмы получили пассажиры – 54-летняя жительница Подгоренского района, находившаяся в «Ладе Ларгус», а также жители Россоши 49-летняя женщина и 34-летний мужчина, ехавшие в «Ладе Калине».