В Воронеже нашелся мужчина, не вернувшийся домой после поездки на машине

Благополучно завершилась история с пропажей 46-летнего Андрея К. Напомним, он уехал из дома на своей черной «Ладе-Гранте» 10 апреля. Полторы недели о нем ничего не было известно.

И вот волонтеры сообщили, что мужчина жив, с ним все в порядке. Он сам позвонил родственникам, видимо, узнав, что они беспокоятся. Почему Андрею так нужно было побыть в одиночестве, не предупредив об этом родных и знакомых, сказать трудно.

Как бы то ни было, надеемся, что от этой истории его отношения с родственниками не испортятся.