В Воронежской области цены на жилье в новостройках за три месяца выросли на 4,3%

Фото из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Воронежстат сообщил о продолжающемся росте на жилье в Воронежской области. В первом квартале 2021 года стоимость квадратного метра в новостройке составила в среднем 59,7 тысяч рублей. «Вторичка» подорожала до 54 тысячи рублей за квадрат. Об этом сообщила пресс-служба организации 19 апреля.

В целом за первые три месяца цены на первичном и вторичном рынках жилья выросли на 4,3% и 5,6% соответственно.

Впрочем, цены разнятся в зависимости от районов. К примеру, самое дешевое новое жилье можно найти в Левобережном районе. Чуть выше стоят квартиры в Железнодорожном районе. А вот самыми дорогими в силу своего престижа стали новостройки в Центральном и Ленинском районах.

Как сообщалось ранее, к концу 2020 года рост цен на жилье в регионе взлетел за полугодие на 11%.