Под Воронежем опротестуют отставку мэра Семилук

Фото – с сайта администрации города Семилуки

Досрочную отмену контракта с мэром города Семилуки в Воронежской области Сергеем Жеребцовым опротестуют. Информацию об этом подтвердил источник, близкий к ситуации 20 апреля.

Решение ранее принял Совет народных депутатов Семилук. Однако сам градоначальник находился в это время на больничном, поэтому в заседании парламентарием не участвовал. В горадминистрации подтвердили, что Сергей Жеребцов все еще на «больничном». Обязанности главы исполняет его заместитель Алексей Черноусов.

Напомним, ранее стало известно, что местный Совет народных депутатов принял решение досрочно прекратить контракт с действующим мэром. Также уточнялась причина, по которой парламентарии отказались от услуг очередного градоначальника. Депутатов не удовлетворило состояние города.