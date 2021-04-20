В Воронежской области суд оштрафовал дорожника за огромную яму

Мастер компании «Дортехмаш» оштрафован на 20 тысяч рублей за огромную яму на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Аннинского райсуда.

Его признали ответственным за состояние асфальта. Провал на дороге обнаружили полицейские. Яма располагается на 27 км дороги Анна – Бобров. После проведенной экспертизы стало известно, что ширина ее составила 240 см, длина – 200 см, а глубина – 12,5 см.

В отношении матера возбудили административное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог (ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ). Статья предусматривает штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.