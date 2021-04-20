Поджог стал причиной пожара на площади более 400 га в воронежском заповеднике

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Следователи установили причину пожара в Новохоперском лесничестве Воронежской области. Это умышленный поджог, возбуждено уголовное дело. Огонь, бушевавший в течение трех дней с 13 апреля, спалил более 400 га леса. Об этом сообщила пресс-служа прокуратуры области.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в ходе доследственной проверки было установлено, что неизвестное лицо умышленно совершило поджог лесных насаждений. В результате заполыхавший пожар перекинулся на лесной массив в кварталах урочища Варваринская дача и кварталах центрального участкового лесничества Хоперского заповедника.

Правоохранители также подсчитали ущерб от пожара – он превысил 5 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога с причинением крупного ущерба»).