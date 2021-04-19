В Воронеже юношу, зарезавшего отчима-тирана, приговорили к пяти годам колонии

Фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

18-летнего воронежца признали виновным в убийстве отчима (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Юноша пытался защитить мать от 35-летнего сожителя. На момент совершения преступления подростку было 16 лет.

Напомним, инцидент произошел поздним вечером 20 октября 2019-го. Погибший поссорился с сожительницей, схватил ее за шею и начал душить. Все это происходило на глазах у ребенка женщины. В какой-то момент подросток схватил нож и несколько раз ударил им отчима в голову, шею и туловище. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает СУ СКР по Воронежской области, сначала молодой человек признал вину, но потом отказался от показаний. Знакомые подростка создали петицию в его защиту. Однако силовики собрали достаточно доказательств, чтобы суд отправил юношу в тюрьму. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Решение уже вступило в силу.