«Трясутся окна и двери»: воронежцев напугали взрывы во время военных учений

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Вечером 19 апреля воронежцы массово стали сообщать о «страшном грохоте, от которого трясутся окна и двери в домах». Аналогичная ситуация случилась несколькими днями ранее - 16 числа. Тогда многих горожан удивили ночные «взрывы» и «вспышки» .

И в том, и в другом случае причина шума - тренировки военных. Как пояснили в пресс-службе Западного военного круга, 19 апреля на полигоне «Погоново» состоялся заключительный этап ночных тактических учений мотострелковых подразделений, усиленных артиллеристами и танкистами.

- По замыслу учений расчеты реактивных систем залпового огня «Град» получили разведданные о разворачиваемых артиллерийских батареях, узлах связи и полевых штабах условного противника и приступили к их уничтожению. После работы артиллерии по позициям «противника» мотострелки, усиленные танковыми подразделениями, приступили к наступлению. Во время которого военнослужащие при помощи ночных бинокулярных приборов ТВН поразили свыше 100 различных мишеней, имитирующих живую силу и технику противника, - добавили в пресс-службе ЗВО.

В заключительном этапе ночных учений приняли участие около 500 военнослужащих, более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, такой как танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.