Под Воронежем сняли на видео паромщика на тракторе

Кадр с видео пользователя Лелька Счастье из соцсети "Вконтакте"

Разлив на реке Воронеж затопил низководный мост через реку, соединяющий районный центр с поселком Бор. Вода покрывает дорогу через переправу на глубину в несколько десятков сантиметров. Движение легковых машин по мосту закрыли, но грузовикам лужи нипочем. А один тракторист даже организовал переправу для пешеходов – загрузил их в кузов и повез.

Видео с затопленного моста в понедельник, 19 апреля, разлетелось по пабликам соцсети «Вконтакте».

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