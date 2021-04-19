По пути в Воронеж транспортная компания потеряла часть груза стоимостью 14 тысяч

Фото Алексея Булатова Фото: из архива «КП»

В управление Роспотребнадзора по Воронежской области обратился воронежец, который рассказал о нарушении его правил транспортной компанией. Мужчина рассказал, что воспользовался услугами организации для перевоза груза в количестве 5 мест массой 79 кг объемом 0,347 м кв. стоимостью 49 999 рублей из г. Уренгой в г. Воронеж. Заказчик оплатил услугу, но до места назначения багаж добрался не в полном объеме. При получении воронежец не досчитался 1 места груза массой 22 кг на общую сумму 13 923 рублей.

Мужчина потребовал у транспортной компании возместить утрату груза, но организация отказалась сделать это в добровольном порядке.

Поскольку перевозчик несет ответственность за сохранность груза в пути, то он по закону обязан компенсировать понесенные потери. Для защиты своих прав потребитель обратился в управление Роспотребнадзора с целью защиты его нарушенных прав в судебном порядке.

Юристы управления подготовили исковое заявление в защиту прав потребителя по вопросу взыскания ущерба, причиненного утратой груза при его перевозке, штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, компенсации морального вреда.

- Мировым судьей судебного участка № 2 Чкаловского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области исковые требования потребителя были удовлетворены частично. В его пользу с компании взыскано 20 125 рублей 24 коп, в том числе денежные средства за утраченный при перевозке груз, денежную сумму за услугу по перевозке груза, почтовые расходы, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке и компенсацию морального вреда в размере 500 рублей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.