Воронежцы пожаловались на перекрытые дороги и восьмибалльные пробки

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В пятницу вечером Воронеж встал в восьмибалльных пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в бордовые цвета окрасились дороги левого берега. Особенно в районе Остужевского и Димитровского колец. На последнем, кстати, недавно начались работы по замене асфальта и дорожники сняли верхний слой полотна.

Кто-то из горожан в соцсетях винил во всех бедах сильный дождь с грозой и градом, обрушившийся на город во второй половине дня. Но другие водители рассказали о перекрытых дорогах из-за визита в Воронеж главы Абхазии. Действительно, еще с утра горожане отметили в городе большое количество сотрудников ДПС.

Ближе к 19 часам дороги начали постепенно разгружаться.