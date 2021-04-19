В Воронеже из-за дождя загорелись провода

Из-за ЧП временно приостановили работу троллейбуса №8 Фото: из архива «КП»

В Воронеже вскоре после дождя, прошедшего 19 апреля, на улице Степана Разина заискрились провода контактной сети троллейбуса. ЧП заметили очевидцы у остановки «улица Большая Манежная».

Причиной стало короткое замыкание, которое продолжалось несколько секунд. После этого искры сами погасли. На место выехали аварийные бригады, которые проверят состояние сети и проведут ремонт. На это время приостановили работу троллейбуса №8, маршрут которого проходит по улице Степана Разина.

Кстати, утром понедельника не работал светофор на опасном перекрестке улиц Степана Разина и Манежной.