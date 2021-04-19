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Происшествия19 апреля 2021 18:51

В Воронеже из-за дождя загорелись провода

Из-за ЧП приостановили работу троллейбуса
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Из-за ЧП временно приостановили работу троллейбуса №8

Из-за ЧП временно приостановили работу троллейбуса №8

Фото: из архива «КП»

В Воронеже вскоре после дождя, прошедшего 19 апреля, на улице Степана Разина заискрились провода контактной сети троллейбуса. ЧП заметили очевидцы у остановки «улица Большая Манежная».

Причиной стало короткое замыкание, которое продолжалось несколько секунд. После этого искры сами погасли. На место выехали аварийные бригады, которые проверят состояние сети и проведут ремонт. На это время приостановили работу троллейбуса №8, маршрут которого проходит по улице Степана Разина.

Кстати, утром понедельника не работал светофор на опасном перекрестке улиц Степана Разина и Манежной.

ЧП