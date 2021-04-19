В Воронеже появилась аллея цирковых династий

Фото предоставлено управой Ленинского района

Накануне Всемирного дня цирка в пятницу, 16 апреля, в парке имени А. Л. Дурова в Воронеже торжественно заложили «Аллею цирковых династий». Организаторы высадили саженцы рябины, клена, каштана в честь династий Дуровых, Бирюковых, Пекулиных, Герасимовых, Юмаевых-Колобовых, которые в разное время жили и продолжают жить в нашем городе. Появилась табличка и в честь Заслуженного артиста России и Грузии Гии Эрадзе, одна из программ которого – «Пять континентов» сейчас идет в воронежском цирке.

Установленные на аллее баннеры знакомят посетителей парка с историей и фотографиями цирковых династий.

В закладке аллеи приняли участие представители династии конструкторов АО КБХА Космачевых.

Закладка аллеи вошла в программу праздничных мероприятий недели цирка, которые проходили в Воронеже с 12 апреля по 17 апреля.